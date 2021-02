Champions League | anche Borussia Mönchengladbach-Manchester City si giocherà alla Puskas Arena

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Così come per Lipsia-Liverpool,-Mstersiregolarmente, ma in altra sede a causa dell’impossibilità di accedere in Germania per le squadre inglesi. L’incontro di, originariamente in programma al “-Park”, si disputerà invece” di Budapest. Gladbach gegenin Budapest! #skyCL #BMGMCI pic.twitter.com/7fwFlf18QZ — Sky Sport (@SkySportDE) February 8, 2021 L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Anche Borussia Mönchengladbach - Manchester City, andata degli ottavi di finale di, in programma il prossimo 24 febbraio, si giocherà allo stadio Puskas di Budapest a causa delle restrizioni per la pandemia. Lo ha reso noto l'Uefa che ieri aveva già disposto lo ...Per il Bayern c'è stata una cavalcata trionfale nella scorsa edizione della: negli ottavi un 7 - 1 complessivo al Chelsea, poi tutto si decise nella Final Eight di Lisbona che per i ...Secondo quanto affermato da La Stampa, la punta sogna di provare l’assalto con i rossoneri alla massima manifestazione continentale Il numero 11 del Milan però non ha mai vinto la Champions League, un ...In un'intervista rilasciata a Bein Sport, Paolo Maldini, ha fatto chiarezza sulla situazione dei giocatori in scadenza. Inevitabile partire da Zlatan Ibrahimovic: "Abbiamo provato a portarlo qui nel 2 ...