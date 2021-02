Champions League 2020-2021, l’andata di Borussia Mönchengladbach-Manchester City si giocherà a Budapest (Di lunedì 8 febbraio 2021) l’andata degli ottavi di finale di Champions League 2020-2021 tra Borussia Mönchengladbach e Manchester City si giocherà in campo neutro, a Budapest, a causa delle problematiche dovute alla pandemia. Le restrizioni del governo tedesco, infatti, proibiscono i voli tra Gran Bretagna e Germania. La notizia è stata comunicata dalla UEFA e, poi, riportata dall’ANSA. La sfida in questione è in programma il 24 di febbraio. Allo stadio Puskas di Budapest, inoltre, una settimana prima si giocherà anche l’ottavo tra Lipsia e Liverpool, il quale, a sua volta, si terrà in Bulgaria per via delle regole vigenti in Germania per quanto concerne la pandemia. Foto: Lapresse Leggi su oasport (Di lunedì 8 febbraio 2021)degli ottavi di finale ditrasiin campo neutro, a, a causa delle problematiche dovute alla pandemia. Le restrizioni del governo tedesco, infatti, proibiscono i voli tra Gran Bretagna e Germania. La notizia è stata comunicata dalla UEFA e, poi, riportata dall’ANSA. La sfida in questione è in programma il 24 di febbraio. Allo stadio Puskas di, inoltre, una settimana prima sianche l’ottavo tra Lipsia e Liverpool, il quale, a sua volta, si terrà in Bulgaria per via delle regole vigenti in Germania per quanto concerne la pandemia. Foto: Lapresse

