Ceccardi si arrampica sugli specchi | ' La Lega è sempre stata fermamente europeista'

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Come dire? Per giustificare una svolta che è dettata solo dal mero calcolo (come da padano anti - meridionalista a uomo del tricolore) si devonoree dire cose che non stanno né ...

Il sostegno della Lega al governo Draghi, ha precisato, "non è una giravolta perché non è vero che noi siamo anti - europeisti. Anzi siamo fermamente europeisti se si intende l'Europa delle ...Il sostegno della Lega al governo Draghi, ha precisato, "non è una giravolta perché non è vero che noi siamo anti - europeisti. Anzi siamo fermamente europeisti se si intende l'Europa delle ...L'europarlamentare trombata alle regionali in Toscana: "Se parliamo delle radici giudaico-cristiane e di certi valori e principi. Poi certo, l'Unione europea..." ...