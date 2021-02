"C'è gente che lo pensa...". Bersani rideva pure: peggio di Travaglio, una figuraccia epocale | Video (Di lunedì 8 febbraio 2021) Un imbarazzante blob politico. Myrta Merlino a L'aria che tira su La7 dedica un sapido servizio che raccoglie tutte le opinioni di chi assicurava "Draghi non verrà mai". In rapida sequenza: Andrea Orlando del Pd, 17 dicembre 2020 ("Io il governo Draghi non lo vedo"); Pierluigi Bersani di Leu, 10 settembre ("C'è gente che pensa che in una situazione così possa arrivare Draghi...", ovviamente sorridendo); l'editore di Domani Carlo De Benedetti, 23 settembre ("Non ho mai creduto per un istante a Draghi presidente del consiglio"). Fino allo strepitoso Marco Travaglio che il 17 dicembre assicurava categorico: "A me non risulta, i 5 Stelle non accetteranno mai Draghi, la Lega non accetterebbe mai Draghi, nemmeno Giorgetti. Se qualcuno vuole fare il governo Draghi lo facciano, qualcuno lo chiami così ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 8 febbraio 2021) Un imbarazzante blob politico. Myrta Merlino a L'aria che tira su La7 dedica un sapido servizio che raccoglie tutte le opinioni di chi assicurava "Draghi non verrà mai". In rapida sequenza: Andrea Orlando del Pd, 17 dicembre 2020 ("Io il governo Draghi non lo vedo"); Pierluigidi Leu, 10 settembre ("C'ècheche in una situazione così possa arrivare Draghi...", ovviamente sorridendo); l'editore di Domani Carlo De Benedetti, 23 settembre ("Non ho mai creduto per un istante a Draghi presidente del consiglio"). Fino allo strepitoso Marcoche il 17 dicembre assicurava categorico: "A me non risulta, i 5 Stelle non accetteranno mai Draghi, la Lega non accetterebbe mai Draghi, nemmeno Giorgetti. Se qualcuno vuole fare il governo Draghi lo facciano, qualcuno lo chiami così ...

