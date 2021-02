C’è Brad Pitt nella roulotte di Jennifer Aniston: i fan impazziscono (Di lunedì 8 febbraio 2021) Un anno dopo… Sarà che è passato un anno dalla foto che vedete qui sopra. Brad Pitt (57 anni) e Jennifer Aniston (42 l’11 febbraio) “insieme” ai Sag Award: che notte, quella notte… Il fatto è che adesso sui social, un selfie misterioso, ha scatenato di nuovo i nostri sogni. E l’autrice è Jennifer Aniston in persona… Brad Pitt e Jennifer Aniston il giorno del loro matrimonio, il 29 luglio 2000. La favola finirà il 2 ottobre 2005, con il divorzio. Adesso, il web si è scatenato dopo un selfie di lei, nella sua roulotte, con alle spalle un uomo. Deuxmoi, su Instagram, ha raccolto le voci dei fan: è Brad. Leggete perché e come è andata… Foto Ansa Sarà che da allora ... Leggi su amica (Di lunedì 8 febbraio 2021) Un anno dopo… Sarà che è passato un anno dalla foto che vedete qui sopra.(57 anni) e(42 l’11 febbraio) “insieme” ai Sag Award: che notte, quella notte… Il fatto è che adesso sui social, un selfie misterioso, ha scatenato di nuovo i nostri sogni. E l’autrice èin persona…il giorno del loro matrimonio, il 29 luglio 2000. La favola finirà il 2 ottobre 2005, con il divorzio. Adesso, il web si è scatenato dopo un selfie di lei,sua, con alle spalle un uomo. Deuxmoi, su Instagram, ha raccolto le voci dei fan: è. Leggete perché e come è andata… Foto Ansa Sarà che da allora ...

GabriellaP19 : @sabrina__sf Siamo tanti...non sei sola In TV c'è La curiosa storia di Benjamin Button (canale 22) Brad Pitt?? - Brad_oncehp : @hagridoncehp C'è sempre una prima volta - TeenaMahr : Aahh stasera c'è Brad Pitt su Iris - Michaela_291 : Al 27 c’è Mr & Mrs Smith: ogni volta che li vedo, sono sempre dell’opinione che mi piacciono troppo Brad Pitt e Ang… - Giorgiaaa28 : questa foto la sbatterei in faccia a tutte quelle persone che danno del froci0 ad harry per il suo modo di vestire… -