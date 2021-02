Ccnl Metalmeccanici 2021-24: accordo di rinnovo firmato. Aumento di 112 euro in busta (Di lunedì 8 febbraio 2021) Dopo quattro giorni di confronto è arrivata la firma dell’accordo di rinnovo del Ccnl Metalmeccanici per gli anni 2021-2024. Era infatti scaduto nel 2019 e le trattative erano in corso da 15 mesi. Il nuovo contratto entrerà in vigore a partire da gennaio 2021 e fino al giugno 2024. Sul sito di Fiom si legge “Il Comitato Centrale della Fiom-Cgil, convocato il 6 febbraio 2021, riunito in presenza e online, ha approvato con 6 voti contrari e 3 astenuti l’ipotesi di accordo per il rinnovo del Ccnl dei Metalmeccanici sottoscritto da Fim Fiom Uilm e Federmeccanica Assistal il 5 febbraio 2021. Adesso la parola passa ai lavoratori, con le assemblee informative da svolgersi nelle prossime ... Leggi su leggioggi (Di lunedì 8 febbraio 2021) Dopo quattro giorni di confronto è arrivata la firma dell’didelper gli anni-2024. Era infatti scaduto nel 2019 e le trattative erano in corso da 15 mesi. Il nuovo contratto entrerà in vigore a partire da gennaioe fino al giugno 2024. Sul sito di Fiom si legge “Il Comitato Centrale della Fiom-Cgil, convocato il 6 febbraio, riunito in presenza e online, ha approvato con 6 voti contrari e 3 astenuti l’ipotesi diper ildeldeisottoscritto da Fim Fiom Uilm e Federmeccanica Assistal il 5 febbraio. Adesso la parola passa ai lavoratori, con le assemblee informative da svolgersi nelle prossime ...

