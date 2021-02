Cassano: “Solo Spalletti andrebbe a Napoli. Benitez fuori dal calcio da cinque anni. Sarri…” (Di lunedì 8 febbraio 2021) Antonio Cassano è intervenuto nel consueto appuntamento Bobo TV, in onda su Twitch. Il pibe di Bari vecchia ha analizzato la questione allenatore in casa Napoli: "In questi mesi Gattuso fra mille difficoltà ha fatto un grandissimo lavoro e ha pure vinto una coppa. Il Napoli ha perso contro il Genoa ma ha creato tantissimo e questi sono dei dati di fatto. Chi prendi al posto suo? Benitez era un fenomeno ma è fuori dal calcio che conta da cinque anni. Sarri? E’ un allenatore che non subentra a stagione in corso. Ha bisogno di tempo per iniziare dal ritiro per fare un buon lavoro. L'unico che potrebbe subentrare a Napoli è Spalletti".caption id="attachment 956357" align="alignnone" width="1024" Cassano, ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 8 febbraio 2021) Antonioè intervenuto nel consueto appuntamento Bobo TV, in onda su Twitch. Il pibe di Bari vecchia ha analizzato la questione allenatore in casa: "In questi mesi Gattuso fra mille difficoltà ha fatto un grandissimo lavoro e ha pure vinto una coppa. Ilha perso contro il Genoa ma ha creato tantissimo e questi sono dei dati di fatto. Chi prendi al posto suo?era un fenomeno ma èdalche conta da. Sarri? E’ un allenatore che non subentra a stagione in corso. Ha bisogno di tempo per iniziare dal ritiro per fare un buon lavoro. L'unico che potrebbe subentrare a".caption id="attachment 956357" align="alignnone" width="1024", ...

ItaSportPress : Cassano: 'Solo Spalletti andrebbe a Napoli. Benitez fuori dal calcio da cinque anni. Sarri...' -… - calciotoday_it : ???'L'#Inter ha solo due campioni, #Eriksen e #Sanchez. Contro la #Juventus...' ??Intervenuto come di consueto a Bo… - sportface2016 : #Napoli Le parole di Antonio #Cassano che difende #Gattuso e non solo - albertofelice10 : @st_larochelle No trequartista comunque sono lieto che hai cambiato idea oramai solo tu e Cassano sparavate stronza… - Luke46871648 : Ma solo a me il nuovo pupo ricorda Cassano? ??#LaPupaeilSecchione -