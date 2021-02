Caso Genovese, Martina Facchini e Ylenia Demeo rinunciano all’anonimato: “Non abbiamo preso soldi. Diceva che a 27 una donna è vecchia” (Di lunedì 8 febbraio 2021) Martina Facchini e Ylenia Demeo hanno rispettivamente 20 e 22 anni e hanno denunciato Alberto Genovese. Le ragazze hanno deciso di mostrarsi e di parlare con la rivista Men On Wheels, in un servizio dal titolo “Può succedere anche a te”. Martina ha subito due stupri, a Milano e a Ibiza: “Tutti sapevano che accadeva, ma tutti lo temevano perché era potente e offriva tutto a tutti”. Loro, quando hanno saputo quello che era successo a entrambe, si sono avvicinate e hanno deciso di proteggersi a vicenda. E di uscire allo scoperto, rappresentate dall’avvocato Ivano Chiesa, per rispondere a chi le ha indicate come escort: “Non ho mai preso soldi da nessuno. Anzi, la mia agenzia – dice Ylenia – ha perso fiducia in me perché quando stavo con ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 8 febbraio 2021)hanno rispettivamente 20 e 22 anni e hanno denunciato Alberto. Le ragazze hanno deciso di mostrarsi e di parlare con la rivista Men On Wheels, in un servizio dal titolo “Può succedere anche a te”.ha subito due stupri, a Milano e a Ibiza: “Tutti sapevano che accadeva, ma tutti lo temevano perché era potente e offriva tutto a tutti”. Loro, quando hanno saputo quello che era successo a entrambe, si sono avvicinate e hanno deciso di proteggersi a vicenda. E di uscire allo scoperto, rappresentate dall’avvocato Ivano Chiesa, per rispondere a chi le ha indicate come escort: “Non ho maida nessuno. Anzi, la mia agenzia – dice– ha perso fiducia in me perché quando stavo con ...

