Caserta | imbrattato il murales dedicato a Maradona

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Ila Diego Armandoè stato vandalizzato: l'effige dello scudetto, della Coppa Italia e dello storico sponsor tecnico sono stati coperti con vernice rossa. Il dipinto, realizzato nella zona di Falciano, era in via di completamento ma è finito purtroppo nel mirino dei vandali che hanno pensato di cancellare la memoria del Pibe de Oro, morto a novembre del 2020. Un atto davvero riprovevole, che ha suscitato non poca rabbia da parte dei cittadini. Nel pomeriggio di ieri, Corrado Teso, l'artista che sta realizzando il, ha provveduto a ripristinarlo. Intanto si sta valutando la possibilità di installare le telecamere di videosorveglianza in zona per evitare ulteriori atti vandalici in futuro.