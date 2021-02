Cascina esplosa a Quargnento | condannati a 30 anni i due coniugi che provocarono la deflagrazione Familiari | “Ce l’abbiamo fatta”

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Trent’di carcere. Il tribunale di Alessandria ha condannato GiovVincenti e la moglie Antonella Patrucco per il reato di omicidio plurimo aggravato in seguito allo scoppio nelle diche, tra il 4 e il 5 novembre 2019, causò la morte di tre Vigili del fuoco. I dueerano già statia luglio con rito abbreviato (che prevede lo sconto della pena) a quattroper crollo doloso, truffa e lesioni per aver causato l’incendio al fine di ottenere i soldi dall’assicurazione. Alla lettura della sentenza erano presenti anche idelle vittime: “Ce, l’avevamo promesso ai nostri figli”, ha dichiarato la madre del vigile del fuoco Antonino Candido. Fuori dal ...

Ultime Notizie dalla rete : Cascina esplosa

ad Alessandria: le immagini dall'alto dell'edificio distrutto kwait.push(["video_js", function(){ VideoEmbed.main(".bottom - wrapper"); VideoEmbed.addIframe("player_ex_286555893", "......ha squassato l'aria e poi un incendio è divampato in un'abitazione ricavata in una vecchia... All'interno una caldaia che èa causa di una perdita di gas e nello stesso ambiente altre ...In provincia di Alessandria morirono tre vigili del fuoco: Giovanni Vincenti e la moglie Anrtonella Patrucco riconosciuti colpevoli di omicidio colposo ...I colleghi dei pompieri morti nello scoppio della cascina in sit in davanti al tribunale: "Ci vuole l'ergastolo" ...