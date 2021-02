Carrera torna in panchina: allenerà il Bari (Di lunedì 8 febbraio 2021) Massimo Carrera vicinissimo al Bari che vorrebbe investire sull’ex difensore, ora allenatore. La trattativa è verso la definizione Massimo Carrera torna ad allenare. Secondo quanto riportato dal Gianluca Di Marzio, infatti, il tecnico è stato contattato dal Bari per andare ad allenare la prima squadra. Prenderà il posto di Auteri. L’ex difensore, con la società pugliese, ha collezionato ben 156 presenze in 5 anni ed una promozione in Serie A. Insomma, quasi un ritorno a casa per l’allenatore. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 8 febbraio 2021) Massimovicinissimo alche vorrebbe investire sull’ex difensore, ora allenatore. La trattativa è verso la definizione Massimoad allenare. Secondo quanto riportato dal Gianluca Di Marzio, infatti, il tecnico è stato contattato dalper andare ad allenare la prima squadra. Prenderà il posto di Auteri. L’ex difensore, con la società pugliese, ha collezionato ben 156 presenze in 5 anni ed una promozione in Serie A. Insomma, quasi un ritorno a casa per l’allenatore. Leggi su Calcionews24.com

DiMarzio : #Carrera torna a #Bari, ma da allenatore. Prenderà il posto di Auteri - NickBinda : Panchine di #serieC in evoluzione: alla @Samb_Calcio torna Paolo Montero, al @sscalciobari in arrivo Massimo Carrera - Vittoriog82 : RT @JuveReTweet: 'Massimo Carrera in procinto di diventare il nuovo allenatore del Bari; alla Sambenedettese invece torna Paolo Montero dop… - SergeF1 : RT @DiMarzio: #Carrera torna a #Bari, ma da allenatore. Prenderà il posto di Auteri - JuveReTweet : 'Massimo Carrera in procinto di diventare il nuovo allenatore del Bari; alla Sambenedettese invece torna Paolo Mont… -