Carburanti, aumento del prezzo di benzina e diesel: quanto costa oggi fare un pieno (Di lunedì 8 febbraio 2021) fare il pieno in auto è diventato sempre più caro. oggi, lunedì 8 febbraio, si è registrato un aumento sui prezzi di diesel e benzina. Il rialzo dei costi del carburante era già stato annunciato qualche giorno fa in seguito alla chiusura in salita delle quotazioni dei mercati petroliferi del Mediterraneo. Andiamo a vedere la situazione L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

CaptanSpaulding : @LaStampa Sai, per produrre tutta questa 'energia elettrica' per alimentare le automobili a 'zero emissioni', sono… - avvocatorinaldi : Aumento del prezzo del #petrolio, che ha quasi raddoppiato rispetto a qualche mese fa.... ma voi avete notato che q… - Riccardoet : @MinutemanItaly Prepariamoci la prossima legge di bilancio porterà aumento del iva accise carburanti Buttando ne… - 12Tavole : La questione dell’aumento temporaneo delle aliquote delle accise sui carburanti per autotrazione - Sallyvan13 : @Hoaxing12 @angelo27928600 @caian76 @matteosalvinimi Rincari sui carburanti e aumento dei tabacchi -