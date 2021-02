Capelli primavera estate 2021: Margot Robbie ha un nuovo taglio carré bruno (Di lunedì 8 febbraio 2021) Un nuovo taglio Capelli primavera estate 2021, sì. Per esempio, il nuovo taglio carré di Margot Robbie. La biondissima attrice, non solo, taglia i suoi Capelli lunghi ma li tinge anche di un bruno intenso. Sarà una parrucca? Parrucca o no, il taglio carré di Margot dà il via a una nuova tendenza Capelli primavera estate 2021. Sempre sul filone del taglio bob e caschetto che continua a mietere conquiste tra le celeb, il carré di Margot ci riporta ad altri tempi. E ci dona nuovi spunti per i tagli ... Leggi su amica (Di lunedì 8 febbraio 2021) Un, sì. Per esempio, ildi. La biondissima attrice, non solo, taglia i suoilunghi ma li tinge anche di unintenso. Sarà una parrucca? Parrucca o no, ildidà il via a una nuova tendenza. Sempre sul filone delbob e caschetto che continua a mietere conquiste tra le celeb, ildici riporta ad altri tempi. E ci dona nuovi spunti per i tagli ...

