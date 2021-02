Cantante uccisa dal marito. L'ultimo post di Piera: 'Vuoi dei fiori a San Valentino il 14? Muori il 13' (Di lunedì 8 febbraio 2021) Prima notte in cella per Salvatore Baglione, l'uomo di 37 anni che ha confessato di avere ucciso la moglie, Piera Napoli , una Cantante neomelodica di 32 anni e madre di tre figli piccoli. La donna è ... Leggi su leggo (Di lunedì 8 febbraio 2021) Prima notte in cella per Salvatore Baglione, l'uomo di 37 anni che ha confessato di avere ucciso la moglie,Napoli , unaneomelodica di 32 anni e madre di tre figli piccoli. La donna è ...

