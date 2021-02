Can Yaman nel cast della serie de Le Fate Ignoranti? Ferzan Ozpetek pronto a girare (Di lunedì 8 febbraio 2021) Ferzan Ozpetek è quasi pronto a girare la serie de Le Fate Ignoranti: tra due mesi inizieranno le riprese del racconto a puntate ispirato al più celebre – e certamente anche più amato – dei film del regista turco naturalizzato italiano. Si tratta di un progetto già annunciato da tempo, ma che a causa della pandemia è stato rinviato: la serie de Le Fate Ignoranti entrerà in produzione solo la prossima primavera, a 20 anni esatti dall’uscita del film che conquistò 4 Nastri d’Argento (tra cui quelli ai protagonisti Stefano Accorsi e Margherita Buy), 3 Globi d’Oro e 4 Ciak d’Oro, oltre ad una nomination alla Berlinale per l’Orso d’Oro. Sarà diretta dallo stesso Ozptetek, che con la ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 8 febbraio 2021)è quasilade Le: tra due mesi inizieranno le riprese del racconto a puntate ispirato al più celebre – e certamente anche più amato – dei film del regista turco naturalizzato italiano. Si tratta di un progetto già annunciato da tempo, ma che a causapandemia è stato rinviato: lade Leentrerà in produzione solo la prossima primavera, a 20 anni esatti dall’uscita del film che conquistò 4 Nastri d’Argento (tra cui quelli ai protagonisti Stefano Accorsi e Margherita Buy), 3 Globi d’Oro e 4 Ciak d’Oro, oltre ad una nomination alla Berlinale per l’Orso d’Oro. Sarà diretta dallo stesso Ozptetek, che con la ...

