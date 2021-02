Campionati Italiani Indoor, Segond Emmanuel Musumary vince il titolo fra gli juniores (Di lunedì 8 febbraio 2021) Pronostico rispettato per Segond Emmanuel Musumary che ad Ancona ha conquistato il primo titolo nazionale juniores. L’alfiere dell’Atletica Estrada ha dominato la gara di getto del peso sbaragliando la concorrenza e fissando il proprio record Indoor. Il 17enne cremasco allenato da Andrea Cacopardo ha messo in chiaro le proprie intenzioni sin dalle prime battute gettando l’attrezzo da sei chilogrammi a 17,25 metri precedendo il lecchese Patrick Olcelli (Atletica Lecco-Colombo Costruzioni). A festeggiare all’interno dell’impianto marchigiana è stata anche Alessandra Iezzi che a sorpresa si è aggiudicata l’oro nei 200 metri femminili. Velocissima anche in batteria, la 19enne di Treviglio si è nettamente migliorata in finale avendo la meglio su Ginevra Ricci (Atletica Studentesca Rieti ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 8 febbraio 2021) Pronostico rispettato perche ad Ancona ha conquistato il primonazionale. L’alfiere dell’Atletica Estrada ha dominato la gara di getto del peso sbaragliando la concorrenza e fissando il proprio record. Il 17enne cremasco allenato da Andrea Cacopardo ha messo in chiaro le proprie intenzioni sin dalle prime battute gettando l’attrezzo da sei chilogrammi a 17,25 metri precedendo il lecchese Patrick Olcelli (Atletica Lecco-Colombo Costruzioni). A festeggiare all’interno dell’impianto marchigiana è stata anche Alessandra Iezzi che a sorpresa si è aggiudicata l’oro nei 200 metri femminili. Velocissima anche in batteria, la 19enne di Treviglio si è nettamente migliorata in finale avendo la meglio su Ginevra Ricci (Atletica Studentesca Rieti ...

ItalianAirForce : Dopo 5 anni, il 1° Aviere Scelto Marco Rech Daldosso torna sul podio dei Campionati Italiani Assoluti di Tennistavo… - paticchio : Comunque durante il #senzagiacca di oggi sono riusciti a scovare un giocatore forte come uno che ha vinto 5 palloni… - piazzarossetti : A porte chiuse la qualificazione ai Campionati Italiani Primaverili di Salvamento: Sindaco e assessore Pantalone: ?… - FisiTrentino : Arrivano 6 medaglie per Fisi del Trentino dai campionati italiani under 16 di salto e combinata nordica organizzati… - costantinobr : @AleJustOne Spero Firenze per i campionati italiani di atletica leggera di mia figlia -

Ultime Notizie dalla rete : Campionati Italiani I segreti di Kristian Ghedina, le piste dei Mondiali di Cortina e quel salto di 60 metri che ha il suo nome

È stata usata due anni fa, per i campionati Italiani, ma lì era stata preparata per far scendere anche i ragazzi più giovani. Questa volta accoglie i migliori al mondo, quindi sarà diversa. Una pista ...

Atletica leggera, 5 podi domenicali per le Marche ai Tricolori juniores e promesse indoor

Un'altra giornata ricca di medaglie per l'atletica delle Marche, quella conclusiva dei Campionati italiani juniores e promesse . Altre cinque volte sul podio al Palaindoor di Ancona : un oro, un argento e tre bronzi. Negli 800 metri è imbattibile Simone Barontini , padrone incontrastato ...

Atletica Piacenza, super Nervetti e Casati ai Campionati italiani Piacenza24 Gaia Sabbatini e Luigi Case d'oro ai Tricolori Juniores e Promesse

I campionati italiani Juniores (U.20) e Promesse (U.23) indoor, che si sono svolti sabato e domenica 6-7 febbraio ad Ancona, hanno riservato per l’atletica abruzzese tre medaglie, tra le quali brillan ...

Aperti ufficialmente i Mondiali di Cortina

> Sono stati inaugurati i 46esimi Campionati del mondo di sci alpino. A scandire lo spettacolo, condotto da Petra Loreggian di RDS, è stata la pioggia, davvero inusuale in questo periodo sulle Dolomit ...

È stata usata due anni fa, per i, ma lì era stata preparata per far scendere anche i ragazzi più giovani. Questa volta accoglie i migliori al mondo, quindi sarà diversa. Una pista ...Un'altra giornata ricca di medaglie per l'atletica delle Marche, quella conclusiva deijuniores e promesse . Altre cinque volte sul podio al Palaindoor di Ancona : un oro, un argento e tre bronzi. Negli 800 metri è imbattibile Simone Barontini , padrone incontrastato ...I campionati italiani Juniores (U.20) e Promesse (U.23) indoor, che si sono svolti sabato e domenica 6-7 febbraio ad Ancona, hanno riservato per l’atletica abruzzese tre medaglie, tra le quali brillan ...> Sono stati inaugurati i 46esimi Campionati del mondo di sci alpino. A scandire lo spettacolo, condotto da Petra Loreggian di RDS, è stata la pioggia, davvero inusuale in questo periodo sulle Dolomit ...