Calhanolgu | il regalo di compleanno può essere il rinnovo

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Calhanoglu compie oggi 27 anni. Maldini e Massara comedihanno confezionato una nuova offerta diHakan Calhanoglu compie oggi 27 anni, il fantasista turco ha impiegato solo 8 minuti per riprendersi le redini della manovra offensiva del Milan mettendo a segno ben due assist contro il Crotone per le reti che hanno portato alla doppietta di Ante Rebic. PER TUTTE LE NOTIZIE SUL MILAN VAI SU MILANNEWS24 Il 10 rossonero è diventato una certezza del Milan di Pioli che, con lui in campo, ha trovato una facilità disarmante nell’andare in gol. Maldini e Massara comedistanno preparando per Calhanoglu una nuova offerta di: contratto fino al 2025 da 4 milioni a stagione più bonus. Leggi su Calcionews24.com