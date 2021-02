Calendario Coppa Italia basket 2021: programma Final Eight, orari, tv, streaming (Di lunedì 8 febbraio 2021) Dall’11 al 14 febbraio al Mediolanum Forum di Assago si assegna la Coppa Italia 2021, primo trofeo dell’anno per il basket Italiano. Confermata l’ormai storica formula della Final Eight, con le prime otto classificate del girone d’andata che si contenderanno la Coppa. Favorita l’Olimpia Milano padrona di casa, ma non mancano le avversarie per la squadra di Messina e due (Virtus Bologna e Reyer Venezia) si affronterano già nei quarti di Finale. Qui di seguito il programma completo delle Final Eight di Coppa Italia 2021. Sarà possibile seguire tutti gli incontri in diretta su Rai Sport HD ed Eurospot 1 ed in streaming su ... Leggi su oasport (Di lunedì 8 febbraio 2021) Dall’11 al 14 febbraio al Mediolanum Forum di Assago si assegna la, primo trofeo dell’anno per ilno. Confermata l’ormai storica formula della, con le prime otto classificate del girone d’andata che si contenderanno la. Favorita l’Olimpia Milano padrona di casa, ma non mancano le avversarie per la squadra di Messina e due (Virtus Bologna e Reyer Venezia) si affronterano già nei quarti die. Qui di seguito ilcompleto delledi. Sarà possibile seguire tutti gli incontri in diretta su Rai Sport HD ed Eurospot 1 ed insu ...

