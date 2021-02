Calciomercato Juventus | Paratici punta il gioiellino spagnolo

Leggi su tuttojuve24

(Di lunedì 8 febbraio 2021) La prossima sessione di mercato, a causa della crisi post pandemia, non sarà ricca di grandi colpi. Fino a poco tempo fa la Vecchia Signora poteva permettersi il lusso di prendere sul mercato grandi campioni con costi molto elevati: Ronaldo e De Ligt sono gli ultimi in ordine di tempo. Ora, purtroppo, le cose sono cambiate un pò per tutti. LEGGI ANCHE:torna in corsa per il difensore La prossima campagna acquisti bianconera sarà fatta soprattutto da scelte oculate, con un ottimo rapporto qualità prezzo. Si opererà sempre di più in prospettiva futura con il famoso progetto giovani, andando quindi a pescare in anticipo dal mercato quelli che potrebbero essere i campioni del futuro. L’esempio in questo caso arriva dal recenteinvernale, durante il quale la ...