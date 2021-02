Calcio sostenibile, il Tottenham è il club più verde della Premier League (Di lunedì 8 febbraio 2021) Un’indagine della Bbc e dello Sport Positive Commit delle Nazioni Unite ha conferito al Tottenham il premio di società più green del campionato inglese. Altri club oltre a quello guidato da José Mourinho si muovono verso questa direzione: dall’Inghilterra all’Italia, passando per la Germania. I tifosi non hanno ancora avuto la possibilità di rientrare negli stadi e, forse, questo ci consente in ogni caso di vedere il bicchiere mezzo pieno: se da un lato il mondo della competizione sportiva ci perde, va a guadagnarci l’ambiente. Le squadre dei principali campionati europei continuano la loro corsa verso la sostenibilità. Gli Spurs di Mourinho si sono piazzati davanti ad Arsenal, Manchester United e Brighton nella classifica che prevedeva la valutazione di otto criteri: energia pulita, efficienza energetica, trasporto ... Leggi su newsagent (Di lunedì 8 febbraio 2021) Un’indagineBbc e dello Sport Positive Commit delle Nazioni Unite ha conferito alil premio di società più green del campionato inglese. Altrioltre a quello guidato da José Mourinho si muovono verso questa direzione: dall’Inghilterra all’Italia, passando per la Germania. I tifosi non hanno ancora avuto la possibilità di rientrare negli stadi e, forse, questo ci consente in ogni caso di vedere il bicchiere mezzo pieno: se da un lato il mondocompetizione sportiva ci perde, va a guadagnarci l’ambiente. Le squadre dei principali campionati europei continuano la loro corsa verso la sostenibilità. Gli Spurs di Mourinho si sono piazzati davanti ad Arsenal, Manchester United e Brighton nella classifica che prevedeva la valutazione di otto criteri: energia pulita, efficienza energetica, trasporto ...

GiuMirko : @ZZiliani @leleadani ma che mi combini, vieni a far capire a sto ??, quello che significa il calcio perché veramente non è più sostenibile - BiagioSdC : @mar_aie 'calcio sostenibile' 'programma a medio-lungo termine' Almeno 2 bilanci chiusi a -200mln. Grande nome per… - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Calcio sostenibile, Tottenham premiato come club più verde della Premier League - MilenaLazzaroni : RT @repubblica: Calcio sostenibile, Tottenham premiato come club più verde della Premier League - angiuoniluigi : RT @repubblica: Calcio sostenibile, Tottenham premiato come club più verde della Premier League -