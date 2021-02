Calcio femminile, le migliori italiane della 13ª giornata di Serie A. Girelli implacabile, Bonansea sforna tre assist (Di lunedì 8 febbraio 2021) È tempo di valutazioni per quanto concerne la tredicesima giornata della Serie A 2020-2021 di Calcio femminile. Andiamo ad indicare quali sono state le migliori italiane, quelle giocatrici che si sono messe particolarmente in luce nel corso del turno appena concluso. Cristiana Girelli (Juventus): la numero 10 bianconera, come quasi sempre le accade, è decisiva nel netto successo sul campo dell’Empoli. Due reti che la eleggono sempre più regina del gol della Serie A (già a quota 15): al 27? riceve il filtrante di Bonansea e spara un bolide che in insacca all’incrocio dei pali, mentre al 63? su un cross della stessa Bonansea non può sbagliare un comodo tocco ... Leggi su oasport (Di lunedì 8 febbraio 2021) È tempo di valutazioni per quanto concerne la tredicesimaA 2020-2021 di. Andiamo ad indicare quali sono state le, quelle giocatrici che si sono messe particolarmente in luce nel corso del turno appena concluso. Cristiana(Juventus): la numero 10 bianconera, come quasi sempre le accade, è decisiva nel netto successo sul campo dell’Empoli. Due reti che la eleggono sempre più regina del golA (già a quota 15): al 27? riceve il filtrante die spara un bolide che in insacca all’incrocio dei pali, mentre al 63? su un crossstessanon può sbagliare un comodo tocco ...

