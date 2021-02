Cade dalla bici durante un'escursione e batte la testa: volo choc, ciclista all'ospedale (Di lunedì 8 febbraio 2021) SERRA SAN QUIRICO - Cade dalla bici e batte la testa durante una escursione nei pressi di Serra San Quirico, zona parco Gola della Rossa. Soccorso dai sanitari, sulle prime c'è stata molta ... Leggi su corriereadriatico (Di lunedì 8 febbraio 2021) SERRA SAN QUIRICO -launanei pressi di Serra San Quirico, zona parco Gola della Rossa. Soccorso dai sanitari, sulle prime c'è stata molta ...

Tg3web : Un costone di un ghiacciaio nel versante indiano dell'Himalaya si stacca dalla montagna e cade nel bacino di una di… - scarafvaggio : @3nneciesse guarda non stento a crederci per come lo stanno facendo passare è plausibile, ti dico solo che una mia… - Cagnols : RT @Tg3web: Un costone di un ghiacciaio nel versante indiano dell'Himalaya si stacca dalla montagna e cade nel bacino di una diga, causando… - VikSom71 : @barbybpgirl Io e mia moglie lo abbiamo pensato dalla 2 puntata. Capito quando hanno detto della stessa agenda. E a… - ldigiov : RT @WomanWithPen: @Michele_Anzaldi Noto non so se con piacere o rabbia che il @Corriere è saltato giù dalla nave che affonda con più veloci… -

Ultime Notizie dalla rete : Cade dalla Cade dalla bici durante un'escursione e batte la testa: volo choc, ciclista all'ospedale

SERRA SAN QUIRICO - Cade dalla bici e batte la testa durante una escursione nei pressi di Serra San Quirico, zona parco Gola della Rossa. Soccorso dai sanitari, sulle prime c'è stata molta preoccupazione, le conseguenze ...

La ferocia della convivialità, ovvero l'anima della capitale secondo Lagioia

Che poi i calciatori sono strani e vanno lontano dalla città. E quindi, visto che turisti non ce ne ... Capisci che intendo? Cade in uno stato quasi depressivo. Sentivo molti amici di Milano che, ...

Serra San Quirico, cade dalla bici e sbatte la testa: grave un 51enne il Resto del Carlino Modena Dalla clausura del Covid alle “nuove” Olimpiadi Elisa Iorio è di nuovo pronta

MODENA Felpa della Polizia, capelli curati e il sorriso simbolo dei suoi 17 anni. Una serenità che Elisa Iorio non ha perso neanche dopo un anno senza gare internazionali, nemmeno quelle Olimpiadi che ...

Neve rossa sulle Alpi, effetto sabbia sahariana. Paesaggi surreali

Come annunciato, le nevicate sono tornate a cadere sull’Arco Alpino nel corso dell’ultimo weekend. La neve è caduta a seguito del transito della perturbazione nella giornata di domenica con fenomeni i ...

SERRA SAN QUIRICO -bici e batte la testa durante una escursione nei pressi di Serra San Quirico, zona parco Gola della Rossa. Soccorso dai sanitari, sulle prime c'è stata molta preoccupazione, le conseguenze ...Che poi i calciatori sono strani e vanno lontanocittà. E quindi, visto che turisti non ce ne ... Capisci che intendo?in uno stato quasi depressivo. Sentivo molti amici di Milano che, ...MODENA Felpa della Polizia, capelli curati e il sorriso simbolo dei suoi 17 anni. Una serenità che Elisa Iorio non ha perso neanche dopo un anno senza gare internazionali, nemmeno quelle Olimpiadi che ...Come annunciato, le nevicate sono tornate a cadere sull’Arco Alpino nel corso dell’ultimo weekend. La neve è caduta a seguito del transito della perturbazione nella giornata di domenica con fenomeni i ...