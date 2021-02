Bundesliga: il Bayern vince con l'Herta. Dortmund ancora ko (Di lunedì 8 febbraio 2021) Il Bayern Monaco tiene saldo il comando della classifica di Bundesliga . In questa 20esima giornata di campionato i bavaresi si sono imposti per 1 - 0 sull' Herta grazie ad una rete di Coman , che gli ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 8 febbraio 2021) IlMonaco tiene saldo il comando della classifica di. In questa 20esima giornata di campionato i bavaresi si sono imposti per 1 - 0 sull'grazie ad una rete di Coman , che gli ...

