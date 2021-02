Buffon, altro record nel mirino: la decima finale di Coppa Italia (Di lunedì 8 febbraio 2021) Gianluigi Buffon torna titolare in Coppa Italia contro l’Inter e punta la decima finale nella competizione nazionale Infinito Buffon. Domani il portiere bianconero tornerà titolare nella semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l’Inter, e punta un altro traguardo storico. PER TUTTE LE NOTIZI SULLA JUVE VAI SU JUVENTUSNEWS24 In caso di passaggio del turno, infatti, sarebbe la decima finale di Coppa Italia per la leggenda della Juve, che ha già vinto il trofeo cinque volte. La squadra di Pirlo riparte dal successo per 2-1 di San Siro. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 8 febbraio 2021) Gianluigitorna titolare incontro l’Inter e punta lanella competizione nazionale Infinito. Domani il portiere bianconero tornerà titolare nella semidi ritorno dicontro l’Inter, e punta untraguardo storico. PER TUTTE LE NOTIZI SULLA JUVE VAI SU JUVENTUSNEWS24 In caso di passaggio del turno, infatti, sarebbe ladiper la leggenda della Juve, che ha già vinto il trofeo cinque volte. La squadra di Pirlo riparte dal successo per 2-1 di San Siro. Leggi su Calcionews24.com

