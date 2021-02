Bruxismo e parodontite | lo yoga della bocca per i disturbi dentali dell’ansia da pandemia

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Anche i denti risentono della pandemia. No, non c’entrano i sintomi o gli strascichi del covid, bensì l’ansia correlata a lockdown, smart working e distanziamento sociale. Lo conferma l’allarme lanciato dalla Società italiana parodontologia e impiantologia (SIdP), che ha sottolineato come la richiesta di bite, apparecchi ortodontici per proteggere i denti dal digrignamento, sia aumentata del 30% rispetto all’anno precedente. Un dato che arriva dagli Usa, ma che, sottolineano i dentisti della SIdP, non fa eccezione nemmeno in Italia.