Branca | “L’Inter deve pensare al campo Società? Ci sono club messi peggio”

Marco Branca, ex dirigente dell'Inter ha parlato ai microfoni di Tmw alla vigilia della sfida tra i nerazzurri e la Juventus, pronti a giocarsi l'accesso alla finale di Coppa Italia: "Nerazzurri e bianconeri sono due squadre competitive, l'Inter deve stare tranquilla: ha la possibilità e il dovere di provare a passare il turno. Può fare due gol, ha dimostrato di avere i numeri nella fase d'attacco. Serve solo fiducia. I problemi societari? Siamo ad altissimi livelli, non credo debbano esserci questo tipo di preoccupazioni. I giocatori dell'Inter sono ben visti, hanno mercato: altre realtà sono messe sicuramente peggio. Ora serve solo pensare a fare risultati, lavorando bene da professionisti: le cose si sistemano sempre in qualche modo".

