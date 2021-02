Brady un poco meglio di Maradona. Leggendario Settimo Superbowl NFL anti Covid-19 (Di lunedì 8 febbraio 2021) Tom Brady è definitivamente entrato nella leggenda. Ha condotto i Tampa Bay Buccaniers alla conquista del Superbowl, sconfiggendo l’astro nascente Mahomes QB di Kansas City che aspira a raccoglierne l’eredità. Quella d Brady è una meravigliosa storia americana. La trama già scritta di un film da Oscar come la carriera di Brady che ha vinto da solo più Superbowl (sette) di tutte le franchigie della NFL il cui score massimo si arresta a sei vittorie. Tom Brady è stata la 199 scelta nell’anno del suo draft. Vale a dire che gli analisti delle squadre avevano ritenuto d’individuare 198 giocatori migliori di lui. Un fisico normale, quello di Brady, al cospetto dei giganti che scendono in campo. Neanche troppo veloce come qualche suo collega più ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 8 febbraio 2021) Tomè definitivamente entrato nella leggenda. Ha condotto i Tampa Bay Buccaniers alla conquista del, sconfiggendo l’astro nascente Mahomes QB di Kansas City che aspira a raccoglierne l’eredità. Quella dè una meravigliosa storia americana. La trama già scritta di un film da Oscar come la carriera diche ha vinto da solo più(sette) di tutte le franchigie della NFL il cui score massimo si arresta a sei vittorie. Tomè stata la 199 scelta nell’anno del suo draft. Vale a dire che gli analisti delle squadre avevano ritenuto d’individuare 198 giocatori migliori di lui. Un fisico normale, quello di, al cospetto dei gigche scendono in campo. Neanche troppo veloce come qualche suo collega più ...

