Boom di femminicidi durante il lockdown: l'Italia è un Paese sicuro, ma solo per gli uomini (Di lunedì 8 febbraio 2021) . Nell'ultimo rapporto sugli omicidi, l'Istat certifica che in generale in Italia calano gli omicidi, ma non quelli perpetrati contro le donne dentro le mura domestiche. Nel primo semestre del 2020 infatti i femminicidi sono stati quasi la metà del totale degli omicidi, con un picco tra marzo e aprile. La casa non è un luogo sicuro per tutti. Non lo è stato per le donne durante il lockdown: l'ultimo rapporto dell'Istat dedicato agli omicidi segnala che nel primo semestre 2020 i femminicidi sono stati quasi la metà del totale degli omicidi (45%), il 10% in più rispetto ai primi sei mesi del 2019 (35%). Tra marzo e aprile, il periodo più duro del lockdown, i femminicidi hanno raggiunto il picco del 50%. Nel 90% dei casi le donne sono state uccise da qualcuno della ...

