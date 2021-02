Bonus e Reddito di cittadinanza: verranno eliminati con il governo Draghi? (Di lunedì 8 febbraio 2021) Insieme alla salita del nuovo governo guidato da Mario Draghi, si torna a parlare delle varie problematiche che stanno interessando attualmente il nostro Paese. Ovviamente ci troviamo di fronte a molte emergenze: oltre a quella pandemica abbiamo anche quella economica che ha portato ad una serie di conseguenze come, ad esempio, l'aumento della disoccupazione. Come sappiamo l'alto tasso di disoccupazione, negli ultimi anni, è stato sempre un fattore persistente in Italia; tuttavia la pandemia ha, ancor di più, accentuato il problema. Lo Stato italiano ha investito fondi, distribuito Bonus e agevolazioni per dare sostegno a milioni di famiglie che si sono ritrovate in difficoltà a causa dell'emergenza Covid e, teoricamente, tali Bonus e agevolazioni dovrebbero essere ancora stanziati o prorogati per il 2021, oltre ad ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 8 febbraio 2021) Insieme alla salita del nuovoguidato da Mario, si torna a parlare delle varie problematiche che stanno interessando attualmente il nostro Paese. Ovviamente ci troviamo di fronte a molte emergenze: oltre a quella pandemica abbiamo anche quella economica che ha portato ad una serie di conseguenze come, ad esempio, l'aumento della disoccupazione. Come sappiamo l'alto tasso di disoccupazione, negli ultimi anni, è stato sempre un fattore persistente in Italia; tuttavia la pandemia ha, ancor di più, accentuato il problema. Lo Stato italiano ha investito fondi, distribuitoe agevolazioni per dare sostegno a milioni di famiglie che si sono ritrovate in difficoltà a causa dell'emergenza Covid e, teoricamente, talie agevolazioni dovrebbero essere ancora stanziati o prorogati per il 2021, oltre ad ...

cristianovilla9 : RT @DiReddito: Per formare il mio governo non posso eliminare il reddito di cittadinanza altrimenti se ne vanno i 5s. Se tocco quota 100 va… - nicodelleside : RT @DiReddito: Per formare il mio governo non posso eliminare il reddito di cittadinanza altrimenti se ne vanno i 5s. Se tocco quota 100 va… - giovannicoviel1 : RT @DiReddito: Per formare il mio governo non posso eliminare il reddito di cittadinanza altrimenti se ne vanno i 5s. Se tocco quota 100 va… - jxgiuliano : RT @DiReddito: Per formare il mio governo non posso eliminare il reddito di cittadinanza altrimenti se ne vanno i 5s. Se tocco quota 100 va… - Rossell73039474 : RT @DiReddito: Per formare il mio governo non posso eliminare il reddito di cittadinanza altrimenti se ne vanno i 5s. Se tocco quota 100 va… -