Bonus che puoi richiedere anche senza l'Isee, ecco quali sono (Di lunedì 8 febbraio 2021) anche nel 2021 sono previsti diversi Bonus che è possibile ottenere anche senza l'Isee, ovvero l'indicatore della situazione economica equivalente che certifica il reddito familiare. In particolare sono stati prorogati il Bonus asilo nido e il Bonus bebè. Come funziona il Bonus asilo nido Il Bonus asilo nido è stato istituito nel 2016 e prevedeva inizialmente 1.000 euro per ciascun bambino iscritto - appunto - all’asilo nido. Per il 2021 sono però stati innalzati gli importi fino a un massimo di 3.000 euro per ogni bambino. Questa agevolazione si può ottenere senza avere a disposizione una dichiarazione Isee: in questo caso si potrà però ottenere solo ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 8 febbraio 2021)nel 2021previsti diversiche è possibile ottenerel', ovvero l'indicatore della situazione economica equivalente che certifica il reddito familiare. In particolarestati prorogati ilasilo nido e ilbebè. Come funziona ilasilo nido Ilasilo nido è stato istituito nel 2016 e prevedeva inizialmente 1.000 euro per ciascun bambino iscritto - appunto - all’asilo nido. Per il 2021però stati innalzati gli importi fino a un massimo di 3.000 euro per ogni bambino. Questa agevolazione si può ottenereavere a disposizione una dichiarazione: in questo caso si potrà però ottenere solo ...

