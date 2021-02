Bollettino oggi 8 febbraio | contagi | morti e guariti regione per regione

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Ildell’emergenza Coronavirus,per, aggiornato a lunedì 82021. Prosegue incessantemente il lavoro di analisi della curva epidemiologica, con il Ministero della Salute che, in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità, ha diramato ilcon i numeri odierni dell’Italia.si registrano 7.970 nuovi, 307, 15.082, 76.108 tamponi molecolari, 2.143 (+36) ricoverati in terapia intensiva, 19.527 (+261) ricoverati negli altri reparti. Inoltre sono -7.420 gli attualmente positivi per un totale di 419.604. ILE I NUMERIPERDI ...

infoitinterno : Coronavirus, il bollettino di oggi 8 febbraio 307 morti e 7.970 contagi: ecco i nuovi casi Covid regione per regione - infoitinterno : Coronavirus, il bollettino di oggi 8 febbraio: 7.970 nuovi casi e 307 morti - Massimo05888247 : RT @Corriere: Il bollettino: 7.970 nuovi casi (ma con meno tamponi effettuati) e 307 morti. Tasso di ... - PCrivignanoteor : RT @ProtCivReg_FVG: #AllertameteoFVG GIALLA agg. pericolo Valanghe per oggi #8febbraio da marcato (3 su 5) a forte (4 su 5) fino a giovedì… - StraNotizie : Coronavirus, il bollettino di oggi 8 febbraio: 7.970 nuovi casi e 307 morti -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino oggi

il Resto del Carlino

Mentre le persone guarite o dimesse sono 2.133.523 complessivamente: 15.082 quelle uscitedall'incubo Covid . E gli attuali positivi - i soggetti che hanno il virus - risultano essere in tutto ...Il bilancio aggiornato adin Italia è di: 2.644.707 casi totali 91.580 morti 2.133.523 guariti I pazienti attualmente positivi al Covid - 19 in Italia sono 419.604 così suddivisi: 19.266 ( - ...La diminuzione dei contagi a livello regionale rispecchia il dato nazionale. Nella giornata di oggi, il bollettino nazionale riporta 7.970 casi (ieri oltre 11mila) e solo due regioni con più di 1 ...Le principali notizie della giornata • Da oggi, lunedì 8 febbraio, quasi tutte le regioni italiane sono in “zona gialla”, mentre Umbria, Puglia, Sicilia e provincia autonoma di Bolzano sono in “zona ...