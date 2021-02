Bollettino, il trend si inverte all'improvviso: giù contagi e morti, ma qualcosa non torna sui ricoveri (Di lunedì 8 febbraio 2021) Il Bollettino di lunedì 8 febbraio rilasciato dal ministero della Salute risente come sempre dell'effetto-domenica, ma è perfettamente equiparabile a quello di sette giorni fa, quando i dati erano sostanzialmente gli stessi. Oggi infatti sono stati riscontrati 7.970 contagiati, 15.082 guariti e 307 morti (una settimana fa erano stati 329) con un tasso di positività risalito al 5,6% (+0,3) su 142.419 tamponi analizzati. La particolarità del Bollettino è che, a differenza di quelli degli altri giorni della settimana, si registra un aumento degli ingressi in ospedale. Proprio come lunedì scorso, infatti, i trend si sono momentaneamente invertiti: il saldo dei ricoveri in reparti Covid è +261 (19.527 posti letto attualmente occupati), mentre quello in terapia intensiva è +36 (2.143 in ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 8 febbraio 2021) Ildi lunedì 8 febbraio rilasciato dal ministero della Salute risente come sempre dell'effetto-domenica, ma è perfettamente equiparabile a quello di sette giorni fa, quando i dati erano sostanzialmente gli stessi. Oggi infatti sono stati riscontrati 7.970ati, 15.082 guariti e 307(una settimana fa erano stati 329) con un tasso di positività risalito al 5,6% (+0,3) su 142.419 tamponi analizzati. La particolarità delè che, a differenza di quelli degli altri giorni della settimana, si registra un aumento degli ingressi in ospedale. Proprio come lunedì scorso, infatti, isi sono momentaneamente invertiti: il saldo deiin reparti Covid è +261 (19.527 posti letto attualmente occupati), mentre quello in terapia intensiva è +36 (2.143 in ...

