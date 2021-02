Bollettino coronavirus Liguria, 220 nuovi positivi e 12 decessi (Di lunedì 8 febbraio 2021) La Sono 220 i nuovi positivi al Covid - 19 oggi in Liguria , a fronte di 2.304 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Di questi 35 sono a Imperia, 60 a Savona, 94 a Genova, 7 nel Tigullio e 24 alla ... Leggi su lanazione (Di lunedì 8 febbraio 2021) La Sono 220 ial Covid - 19 oggi in, a fronte di 2.304 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Di questi 35 sono a Imperia, 60 a Savona, 94 a Genova, 7 nel Tigullio e 24 alla ...

