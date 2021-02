Bollettino Coronavirus Italia, la Campania regione con più positivi (Di lunedì 8 febbraio 2021) Il nuovo Bollettino Coronavirus diffuso dal Ministero della Salute delle ultime 24 ore segnala 11.641 nuovi casi con 206.789 tamponi e 270 vittime. Oggi l’indice di positività è del 5,6%. Ieri si erano registrati 13.442 casi e 385 vittime con 282.407 tamponi e un tasso di positività del 4,7%. Gli attualmente positivi in Italia diminuiscono di dieci unità rispetto a ieri, il dato nazionale è pertanto di 427.024. Tra dimessi e guariti ci sono 11.380 persone in più, per un totale di 2.118.441. Il bilancio da inizio pandemia di deceduti sale a 91.273. Mentre il totale dei contagiati è di 2.636.738. Coronavirus: la Campania al primo posto per contagi In Campania sono stati registrati 1.741 nuovi contagi. Tra questi gli asintomatici ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 8 febbraio 2021) Il nuovodiffuso dal Ministero della Salute delle ultime 24 ore segnala 11.641 nuovi casi con 206.789 tamponi e 270 vittime. Oggi l’indice dità è del 5,6%. Ieri si erano registrati 13.442 casi e 385 vittime con 282.407 tamponi e un tasso dità del 4,7%. Gli attualmenteindiminuiscono di dieci unità rispetto a ieri, il dato nazionale è pertanto di 427.024. Tra dimessi e guariti ci sono 11.380 persone in più, per un totale di 2.118.441. Il bilancio da inizio pandemia di deceduti sale a 91.273. Mentre il totale dei contagiati è di 2.636.738.: laal primo posto per contagi Insono stati registrati 1.741 nuovi contagi. Tra questi gli asintomatici ...

Sono 39.527 i casi di positività al Covid - 19 complessivamente accertati in Sardegna dall'inizio dell'emergenza. Nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale sono stati rilevati 154 nuovi ...

#CoronavirusSicilia (7 febbraio 2021) Il dato dei ricoveri oggi per #Coronavirus negli ospedali siciliani rispetto a ieri vede un decremento complessivo di 29 unità, così come riporta il bollettino quotidiano del Ministero della Salute . In terapia intensiva sono in ...

Più posti letto per i malati di Covid in ospedale e un sopralluogo a Trestina negli spazi dove effettuare la vaccinazione. Intanto a Città di Castello si registrano ben 30 nuovi positivi a fronte di s ...

