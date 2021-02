Blood Diamond - Diamanti di sangue | Leonardo DiCaprio e il cameo di sua madre e sua nonna nel film

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Indiè presente una sequenza in cui compaiono sullo schermo lae ladi. In una scena didiè presente una sorta di "" dellae dellamaterna di: le due donne avevano manifestato il loro interesse nell'apparire sullo schermo al fianco di Leo e furono accontentate da Edward Zwick, regista della pellicola. La scena in questione ha luogo quando Danny Archer, il personaggio interpretato da, arriva in Sud Africa per la prima volta: ci sono due donne in ...