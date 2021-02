Blitz della forestale nell’Alto Sele: arrestato allevatore mentre incendia un bosco (Di lunedì 8 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCastelnuovo di Conza (Sa)- È stato fermato e arrestato dai carabinieri forestali di Colliano mentre appiccava un incendio in un terreno di proprietà demaniale, un imprenditore di 70 anni, titolare di un allevamento ovicaprino, residente nel comune di Castelnuovo di Conza. L’episodio è avvenuto a pochi metri dalla centrale elettrica di alta tensione di proprietà della società Terna spa, sita nell’area boschiva di località Sella di Conza, nelle campagne del comune di Castelnuovo di Conza. Ad evitare il peggio sono stati i carabinieri forestali che, impegnati in un giro di perlustrazione e controllo del territorio dell’Alta Valle del Sele, giunti tra le campagne del comune di Castelnuovo, hanno notato la presenza di una colonna di fumo proveniente da una zona boschiva impervia e adiacente la ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 8 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCastelnuovo di Conza (Sa)- È stato fermato edai carabinieri forestali di Collianoappiccava un incendio in un terreno di proprietà demaniale, un imprenditore di 70 anni, titolare di un allevamento ovicaprino, residente nel comune di Castelnuovo di Conza. L’episodio è avvenuto a pochi metri dalla centrale elettrica di alta tensione di proprietàsocietà Terna spa, sita nell’area boschiva di località Sella di Conza, nelle campagne del comune di Castelnuovo di Conza. Ad evitare il peggio sono stati i carabinieri forestali che, impegnati in un giro di perlustrazione e controllo del territorio dell’Alta Valle del, giunti tra le campagne del comune di Castelnuovo, hanno notato la presenza di una colonna di fumo proveniente da una zona boschiva impervia e adiacente la ...

