Birmania | terzo giorno di proteste | militari minacciano risposta dura Ue e Uk chiedono riunione Onu

(Di lunedì 8 febbraio 2021)diindopo l’arresto di Aung San Suu Kyi e di alcuni funzionari della Lega nazionale per la democrazia, ordinato daiche hanno preso il potere. L’esercito ha decretato la legge marziale in molte zone di Mandalay, la seconda città del Paese. Agli abitanti sarà vietato protestare o riunirsi in gruppi di più di cinque persone ed entra in vigore il coprifuoco dalle 20 alle 4 del mattino, hanno reso noto le autorità. Una situazione di crescente repressione che ha spinto l’Unione europea e la Gran Bretagna a chiedere unad’urgenza del Consiglio dei diritti umani dell’Onu. “Insieme all’Ue – ha spiegato l’ambasciatore britannico a Ginevra Julian Braithwaite – abbiamo presentato una richiesta per una sessione speciale sulle implicazioni per i ...

- MediasetTgcom24 : Birmania, terzo giorno di proteste contro il colpo di Stato #birmania - DamansLES : Scatta la legge marziale. Ue e Gb all'Onu: riunione d'urgenza - Global16938439 : @Agenzia_Ansa #Birmania Legge marziale nella seconda città del Paese #ANSA Inaudito. Allucinante. Ma siamo nel terzo millennio? - giu33liana : #FacciamoRete #FacciamoInformazione #Myanmar (#Birmania) Scatta la LEGGE MARZIALE: agli abitanti sarà vietato pr… - Marialuisamean1 : Birmania, scatta la legge marziale. Ue e Gb chiedono riunione d'urgenza all'Onu - Asia - ANSA

RANGOON, 08 FEB Alta tensione in Birmania, nel terzo giorno consecutivo di proteste contro il golpe. La tv di Stato ha lanciato un avvertimento su possibili "azioni" contro le minacce alla "sicurezza pubblica". "Occorre agire secondo ...Ancora alta tensione in Birmania dopo il golpe. Il regime militare ha decretato la legge marziale in molte zone di Mandalay, la seconda città del Paese.Migliaia di manifestanti sono scesi oggi in piazza in Birmania per il terzo giorno consecutivo, per protestare contro il colpo di Stato che ha rovesciato Aung San Suu Kyi, con i lavoratori che hanno r ...