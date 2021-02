Birmania, terzo giorno di proteste contro il colpo di Stato (Di lunedì 8 febbraio 2021) Migliaia di manifestanti sono scesi in piazza in Birmania per il terzo giorno consecutivo, per protestare contro il colpo di Stato che ha rovesciato Aung San Suu Kyi. Oltre che a Yangon, la capitale ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 8 febbraio 2021) Migliaia di manifestanti sono scesi in piazza inper ilconsecutivo, per protestareildiche ha rovesciato Aung San Suu Kyi. Oltre che a Yangon, la capitale ...

Migliaia di manifestanti sono scesi in piazza in Birmania per il terzo giorno consecutivo, per protestare contro il colpo di Stato che ha rovesciato Aung San Suu Kyi. Oltre che a Yangon, la capitale economica del Paese, manifestazioni si sono svolte ...

In Birmania un colpo di stato dell'esercito ha deposto e arrestato il Consigliere di Stato, Aung ...

Di fatto però in Birmania ci sono anche moltissimi osservatori internazionali che, anche solo con poche immagini attraverso i telefoni cellulari, fanno arrivare al resto del mondo le istantanee di ...

