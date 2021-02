Bimba morta per presunta sfida su Tik Tok: analizzato il telefono di Antonella (Di lunedì 8 febbraio 2021) Proseguono le indagini per scoprire la verità sulla morte di Antonella Sicomero, la Bimba di 10 anni di Palermo che si sarebbe soffocata nel bagno di casa per una presunta sfida su Tik Tok. Un ipotesi, quest’ultima, che ha sollevato un polverone attorno al popolare social, tanto che sono stati presi alcuni provvedimenti dal Garante della Privacy. Dietro la tragica morte della bambina, però, potrebbe non esserci nessuna istigazione. Antonella Sicomero, i sospetti sulla challenge di Tik Tok La cronaca risale al 20 gennaio scorso, quando i genitori di Antonella Sicomero hanno trovato la figlia di 10 anni in bagno, “impiccata” con una cintura. La corsa in ospedale e il lavoro dei sanitari è stato però inutile: la piccola è stata dichiarata morta poche ore dopo, a ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 8 febbraio 2021) Proseguono le indagini per scoprire la verità sulla morte diSicomero, ladi 10 anni di Palermo che si sarebbe soffocata nel bagno di casa per unasu Tik Tok. Un ipotesi, quest’ultima, che ha sollevato un polverone attorno al popolare social, tanto che sono stati presi alcuni provvedimenti dal Garante della Privacy. Dietro la tragica morte della bambina, però, potrebbe non esserci nessuna istigazione.Sicomero, i sospetti sulla challenge di Tik Tok La cronaca risale al 20 gennaio scorso, quando i genitori diSicomero hanno trovato la figlia di 10 anni in bagno, “impiccata” con una cintura. La corsa in ospedale e il lavoro dei sanitari è stato però inutile: la piccola è stata dichiaratapoche ore dopo, a ...

GiorgiaXu : RT @Today_it: La bambina morta 3 giorni dopo essere risultata positiva al Covid - Today_it : La bambina morta 3 giorni dopo essere risultata positiva al Covid - ElenaBombardier : @rtl1025 come questa neonata di madre vaccinata, da dati ISTAT in 20 anni (circa 10 milioni di nati) ci sono 4 mort… - UNDMofficial : New post: Bimba caduta dalle scale del condominio: Emma muore a 16 mesi - LaPresse_news : Padova, morta la bimba precipitata dalle scale -