Bill Gates, l’allarme che spaventa tutti: “In arrivo altri due pericoli” VIDEO (Di lunedì 8 febbraio 2021) Da Bill Gates ecco arrivare un richiamo importante che mette in guardia l’umanità intera. “Rischiamo di avere a che fare con altri guai in un futuro prossimo”. Arriva da Bill Gates un monito riguardo due possibili pericoli che l’umanità rischia di dovere contrastare in futuro. E che potrebbero essere anche peggiori rispetto alla pandemia attuale. L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 8 febbraio 2021) Daecco arrivare un richiamo importante che mette in guardia l’umanità intera. “Rischiamo di avere a che fare conguai in un futuro prossimo”. Arriva daun monito riguardo due possibiliche l’umanità rischia di dovere contrastare in futuro. E che potrebbero essere anche peggiori rispetto alla pandemia attuale. L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Giovanna7514 : @micheleguarino8 @Susanna03447691 Buongiornoooo Michele.. Anche noi nel nostro piccolo doniamo.. Certo che veder Bi… - leone52641 : RT @micheleguarino8: Quest'uomo in abiti umili fa la fila come un comune mortale per comprare un panino da un ambulante, é Bill Gates. HaC… - Sport_Fair : #BillGates torna a spaventare il mondo con le sue profezie In arrivo due catastrofi mondiali - PierStolfo : RT @ItalianoeRomano: Quanta gente innocente dovrà ancora morire e/o soffrire x sti caxxo di vaccini velenosi e sperimentali?Quanta gente vo… - TOSADORIDANIELA : RT @micheleguarino8: Quest'uomo in abiti umili fa la fila come un comune mortale per comprare un panino da un ambulante, é Bill Gates. HaC… -