Biden, il duro attacco al leader cinese: "Non ha un briciolo di democrazia" (Di lunedì 8 febbraio 2021) Biden ha attaccato Xi Jinping, il presidente Usa ha definito il leader cinese intelligente, duro e coraggioso ma senza un 'briciolo di democrazia' Joe Biden ha attaccato duramente il presidente della… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

