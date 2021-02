Biathlon | tutte le medaglie d’oro dell’Italia ai Mondiali Ultime due edizioni trionfali

Leggi su oasport

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Nel corso della storia l’Italia ha conquistato dieci ori aidi, a cui devono aggiungersi otto argenti e tredici bronzi, per un totale di trentuno. Sette di questi titoli sono arrivati dal settore maschile, tre da quello femminile. In tutto quattro sono provenienti da gare a squadre, staffette e pattuglie,al maschile, e sei da competizioni individuali, equamente divise per genere. Il settore maschile ha fatto da apripista, iniziando dalle gare a squadre: titolo mondiale per la staffetta azzurra nel 1990 a Kontiolahti: il quartetto italiano, composto da Pieralberto Carrara, Wilfried Pallhuber, Johann Passler ed Andreas Zingerle, ha preceduto Francia e Germania Est. Nel 1991 a Lahti, in Finlandia, è arrivato l’oro nella gara di pattuglia con la squadra composta da Hubert Leitgeb, Gottlieb ...