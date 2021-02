Bertinotti: 'Perché da uomo di sinistra sono contrario al governo Draghi' (Di lunedì 8 febbraio 2021) Lui è stato spesso tirato in ballo durante la crisi aperta da Renzi per la sua scelta di togliere la fiducia al governo Prodi. Un parallelismo che il segretario di Rifondazione ha rifiutato. E adesso? ... Leggi su globalist (Di lunedì 8 febbraio 2021) Lui è stato spesso tirato in ballo durante la crisi aperta da Renzi per la sua scelta di togliere la fiducia alProdi. Un parallelismo che il segretario di Rifondazione ha rifiutato. E adesso? ...

... ma quando si manifesta una crisi così profonda della politica e della democrazia il ricorso al voto, seppur difficile, è necessario", conclude Bertinotti.

A gennaio UmbriaLeft aveva rivelato: 'Renzi e Draghi si stanno incontrando a città della Pieve'

Ora non sappiamo cosa stia accadendo lì dentro, ma siamo sicuri degli incontri, perché quella è ... Un certo Bertinotti, dicono, fece cadere Prodi per avere un Governo di sinistra a guida D'Alema e si ...

