Berlino | Varsavia e Stoccolma espellono tre diplomatici russi

Leggi su ilfogliettone

(Di martedì 9 febbraio 2021) Quasi simultaneamente, Germania, Svezia e Polonia hanno annunciato lunedì pomeriggio l'espulsione di tre- uno per Paese - in risposta ad una analoga decisione adottata da Mosca il 5 febbraio contro i loro rappresentantiin servizio a Mosca nell'ambito della vicenda Navalny.hanno replicato espellendo un diplomatico russo ciascuno di stanza nel loro Paese. Le espulsioni russe sono state annunciate venerdì, in coincidenza con la visita a Mosca dell'Alto rappresentante per la politica estera Ue Josep Borrell, e sono state viste come un affronto in Europa. In particolare, Mosca ha accusato i rappresentanti della diplomazia tedesca, polacca e svedese di avere partecipato a una manifestazione illegale il 23 gennaio a sostegno ...