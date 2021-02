Bergamo, controlli anti-Covid nel weekend in zona gialla: 35 persone e 3 locali sanzionati (Di lunedì 8 febbraio 2021) Polizia Locale particolarmente impegnata nel fine settimana per l’intensificazione dei controlli in concomitanza con il primo fine settimana di zona gialla per la città di Bergamo: non solo i servizi già previsti dal tavolo per la sicurezza coordinato dalla Prefettura, ma anche tante segnalazioni pervenute al Comando da altrettanti cittadini, molte attraverso la app 1Safe. Particolare attenzione per i luoghi pubblici o aperti al pubblico maggiormente interessati da assembramenti, ovvero le vie del centro cittadino, i parchi e gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. Come noto, nel pomeriggio di sabato gli agenti del Comando di via Coghetti si sono trovati a istituire il senso unico pedonale lungo via Colleoni in Città Alta e in XX Settembre nel centro di Bergamo, nel ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 8 febbraio 2021) Polizia Locale particolarmente impegnata nel fine settimana per l’intensificazione deiin concomitanza con il primo fine settimana diper la città di: non solo i servizi già previsti dal tavolo per la sicurezza coordinato dalla Prefettura, ma anche tante segnalazioni pervenute al Comando da altrettcittadini, molte attraverso la app 1Safe. Particolare attenzione per i luoghi pubblici o aperti al pubblico maggiormente interessati da assembramenti, ovvero le vie del centro cittadino, i parchi e gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. Come noto, nel pomeriggio di sabato gli agenti del Comando di via Coghetti si sono trovati a istituire il senso unico pedonale lungo via Colleoni in Città Alta e in XX Settembre nel centro di, nel ...

