Benevento, Gaich cambia maglia: scelto il numero 7, il motivo (Di lunedì 8 febbraio 2021) Gaich dal cuore d’oro. Il neo arrivato attaccante del Benevento sceglie il numero 7 facendo subito breccia nel cuore dei tifosi Adolfo Gaich è subito partito con il piede giusto. Il giovanissimo attaccante del Benevento, arrivato dal Cska Mosca nella scorsa finestra di mercato, si è reso protagonista di un gesto che ha subito scaldato il cuore dei suoi nuovi tifosi. Il Benevento, ieri pomeriggio, aveva chiesto ad Adolfo Gaich di fare qualche foto di rito per immortalare il suo approdo allo stadio Ciro Vigorito. Lo sfondo scelto per la foto dall’attaccante argentino è stato la Curva Sud, che i tifosi avevano attrezzato per mostrare una coreografia in memoria dello storico capitano giallorosso Carmelo Imbriani (scomparso il 15 febbraio 2013). ... Leggi su zon (Di lunedì 8 febbraio 2021)dal cuore d’oro. Il neo arrivato attaccante delsceglie il7 facendo subito breccia nel cuore dei tifosi Adolfoè subito partito con il piede giusto. Il giovanissimo attaccante del, arrivato dal Cska Mosca nella scorsa finestra di mercato, si è reso protagonista di un gesto che ha subito scaldato il cuore dei suoi nuovi tifosi. Il, ieri pomeriggio, aveva chiesto ad Adolfodi fare qualche foto di rito per immortalare il suo approdo allo stadio Ciro Vigorito. Lo sfondoper la foto dall’attaccante argentino è stato la Curva Sud, che i tifosi avevano attrezzato per mostrare una coreografia in memoria dello storico capitano giallorosso Carmelo Imbriani (scomparso il 15 febbraio 2013). ...

