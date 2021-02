Benevento, Gaich cambia il numero di maglia: ecco il motivo (Di lunedì 8 febbraio 2021) L’amore dei tifosi ha spinto il nuovo attaccante del Benevento Adolf Gaich a cambiare il proprio numero di maglia. I dettagli L’attaccante del Benevento Adolfo Gaich ha deciso di cambiare il proprio numero di maglia. Il giocatore argentino ha deciso di lasciare il 23 per utilizzare il numero 7. Si tratta di un omaggio a Carmelo Imbriani, idolo dei tifosi giallorossi scomparso nel 2013 a causa della malattia di Hodgkin. Una striscione in sua memoria apparso allo stadio Ciro Vigorito ha convinto Gaich a cambiare il numero di maglia. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 8 febbraio 2021) L’amore dei tifosi ha spinto il nuovo attaccante delAdolfre il propriodi. I dettagli L’attaccante delAdolfoha deciso dire il propriodi. Il giocatore argentino ha deciso di lasciare il 23 per utilizzare il7. Si tratta di un omaggio a Carmelo Imbriani, idolo dei tifosi giallorossi scomparso nel 2013 a causa della malattia di Hodgkin. Una striscione in sua memoria apparso allo stadio Ciro Vigorito ha convintore ildi. Leggi su Calcionews24.com

