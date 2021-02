Beach volley | Nazionali seniores al lavoro tra Roma e Formia

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Lediproseguono la preparazione in vista dei prossimi appuntamenti ufficiali. In una stagione in cui il calendario internazionale è soggetto a continui cambiamenti, le coppie azzurre vogliono farsi trovare pronte. Lupo/Nicolai tornano alal CPO di, mentre la squadra femminile raggiunge Menegatti/Orsi Toth aalL’anno olimpico è iniziato e leproseguono la preparazione in vista dei prossimi impegni ufficiali. Nella mattinata di lunedì 8 febbraio, i vicecampioni olimpici Daniele Lupo e Paolo Nicolai hanno iniziato un nuovo ritiro al ...

In Aggiornamento: Prosegue il lavoro delle nazionali seniores azzurre di. Questa mattina infatti si sono ritrovati, sempre a Roma, il tecnico federale Fabrizio e le atlete tricolori Margherita Bianchin, Claudia Scampoli e Chiara They per un ulteriore programma ...... Padel e tennis) e ha disposto l'indizione di corsi di formazione gratuiti e on line per arbitri di calcio a 5, pallavolo ee corsi per animatori Csi.Lunedì 18 Giugno partirà la sesta edizione del Memorial Roberto Massi al campetto da beach volley vicino allo Chalet Nuah ...Verranno riqualificati gli attuali campetti in disuso e ne verranno costruiti di nuovi, al Coniolo sorgerà anche nuovo campo da Bach volley come indicato nella lettera di Tallone ...