Bayern Monaco, Flick: “Tigres squadra dinamica. Se vinciamo la finale chiuderemo una stagione fantastica” (Di lunedì 8 febbraio 2021) “In alcune azioni non mi è piaciuto l’ultimo passaggio, potevamo fare meglio. A ogni modo abbiamo giocato bene, ma ho visto il Tigres ed è una squadra dinamica che sfrutta la fisicità. Dobbiamo cercare di contrastarli. Se vinciamo anche la finale giovedì chiuderemo una stagione fantastica col sesto titolo, sarebbe un traguardo storico”. Queste le dichiarazioni di Hansi Flick, tecnico del Bayern Monaco, al termine della vittoria contro l’Al Ahly per 2-0 nella semifinale del Mondiale per Club. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 8 febbraio 2021) “In alcune azioni non mi è piaciuto l’ultimo passaggio, potevamo fare meglio. A ogni modo abbiamo giocato bene, ma ho visto iled è unache sfrutta la fisicità. Dobbiamo cercare di contrastarli. Seanche lagiovedìunacol sesto titolo, sarebbe un traguardo storico”. Queste le dichiarazioni di Hansi, tecnico del, al termine della vittoria contro l’Al Ahly per 2-0 nella semidel Mondiale per Club. SportFace.

