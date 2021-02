Bassetti affonda Ricciardi | Non sono state studiate le varianti del Covid-19

Leggi su ilgiornale

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Francesca Galici Matteonon le manda a dire a Walterdopo gli allarmi lanciati dal consulente sullee si chiede come mai in Italia non vengano sequenziate Matteoè uno degli esperti che maggiormente si è speso in questa pandemia per informare e fare divulgazione a tutti i livelli. Spesso vittima di furiosi attacchi, che hanno costretto le forze dell'ordine a porlo in regime di sorveglianza attiva, continua comunque ha portare a conoscenza delle sue competenze in materia, cercando di essere rassicurante ma, al tempo stesso, incisivo nei suoi interventi. Questa mattina è stato ospite di Myrta Merlino su La7 per parlare didel coronavirus e vaccini e non ha risparmiato una stoccata ficcante a Walter, consulente del ...